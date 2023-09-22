Başakşehir'deki 'vale cinayeti' soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Başakşehir'deki vale cinayeti soruşturması kapsamında aranan şüphelilerden biri Edirne'de yakalandı.

AA
Yayınlanma: 22.09.2023 - 09:33
Başakşehir'deki 'vale cinayeti' soruşturmasında yeni gelişme
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Başakşehir'deki vale cinayeti soruşturması kapsamında aranan şüphelilerinden biri Edirne'nin Meriç ilçesinde yakalandı.

Meriç Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği bir kişiyi ilçe merkezinde durdurdu. Kimliği olmadığını söyleyen şüpheli gözaltına alındı.

PARMAK İZİ BİLGİLERİNDEN ORTAYA ÇIKTI

İsminin F.T. olduğunu söyleyen şüphelinin, yapılan parmak izi kontrolünde kardeşine ait bilgileri veren Ö.T. olduğu belirlendi.

Şüphelinin UYAP sorgusunda, Başakşehir'de 19 Ağustos'ta bir valenin silahla öldürülmesi olayıyla ilgili olarak, Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince, "Bir suçu gizleme, başka bir suçun delillerini gizleme yada yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından arandığı tespit edildi.

Emniyet'teki işlemlerin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınıp tutuklandı.


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Başakşehir

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