Başaran Aksu serbest bırakıldı: İlk açıklama geldi

2.05.2026 08:56:00
Haber Merkezi
1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek istediği için gözaltına alınan Umut-Sen Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, serbest bırakıldı. Aksu yaptığı açıklamada "600’e yakın gözaltı, Mecidiyeköy meydanında toplanan binler, yapılan işçi konuşmalarının içerikleri oldukça kıymetli.. 2027 Taksim 1 Mayıs’ı artık tüm halkındır. Selam olsun Türkiye İşçi Sınıfımıza" ifadelerini kullandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Umut-Sen üyeleriyle Mecidiyeköy’de bir araya gelerek Taksim'e yürümek isteyen ve gözaltına alınan Umut-Sen Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, serbest bırakıldı.

"2027 TAKSİM 1 MAYIS’I ARTIK TÜM HALKINDIR"

Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aksu, şunları kaydetti:

"Gözaltından çıktık. Dün gün boyu Taksim 1 Mayıs’ı için mücadele edenler kazandı.

600’e yakın gözaltı, Mecidiyeköy meydanında toplanan binler, yapılan işçi konuşmalarının içerikleri oldukça kıymetli.. 

2027 Taksim 1 Mayıs’ı artık tüm halkındır. Selam olsun Türkiye İşçi Sınıfımıza!"

MADENCİLERİN EYLEMİNDE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Başaran Aksu, daha önce de Bağımsız Maden-İş öncülüğünde Eskişehir’den Ankara’ya giden ve hakları için açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçilerinin eylemleri sırasında gözaltına alınmıştı.

TAKSİM'E ÇAĞRI YAPMIŞTI

Başaran Aksu, gözaltına alınmadan önce yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye emekçilerine bir meydan kapatılamaz. O meydan herkes tarafından kullanılıyor. Resmi törenler tribün törenleri, kutlamalar herkes Taksim'i kullanıyor. Bir tek işçilere, emekçilere, yoksullara meydan kapatılmış durumda.”

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, maden işçilerinin Enerji Bakanlığı'na yürüyüşü sırasında gözaltına alındı.
Son dakika haberi... 1 Mayıs'ta Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Başaran Aksu gözaltına alındı.
Günlerdir Ankara'da, Kurtuluş Parkı'nda hakları için direnişlerini sürdüren maden işçileri, bugün bir kez daha Enerji Bakanlığına yürümek için harekete geçti. Milletvekillerinin de destek verdiği işçiler, polis engeliyle karşılaştı. Polis müdahalesinde Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındı