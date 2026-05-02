Başaran Aksu serbest bırakıldı: İlk açıklama geldi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Umut-Sen üyeleriyle Mecidiyeköy’de bir araya gelerek Taksim'e yürümek isteyen ve gözaltına alınan Umut-Sen Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, serbest bırakıldı.

"2027 TAKSİM 1 MAYIS’I ARTIK TÜM HALKINDIR"

Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aksu, şunları kaydetti:

"Gözaltından çıktık. Dün gün boyu Taksim 1 Mayıs’ı için mücadele edenler kazandı.

600’e yakın gözaltı, Mecidiyeköy meydanında toplanan binler, yapılan işçi konuşmalarının içerikleri oldukça kıymetli..

2027 Taksim 1 Mayıs’ı artık tüm halkındır. Selam olsun Türkiye İşçi Sınıfımıza!"

MADENCİLERİN EYLEMİNDE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Başaran Aksu, daha önce de Bağımsız Maden-İş öncülüğünde Eskişehir’den Ankara’ya giden ve hakları için açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçilerinin eylemleri sırasında gözaltına alınmıştı.

TAKSİM'E ÇAĞRI YAPMIŞTI

Başaran Aksu, gözaltına alınmadan önce yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye emekçilerine bir meydan kapatılamaz. O meydan herkes tarafından kullanılıyor. Resmi törenler tribün törenleri, kutlamalar herkes Taksim'i kullanıyor. Bir tek işçilere, emekçilere, yoksullara meydan kapatılmış durumda.”