Cumhuriyet Gazetesi Logo
Maden işçilerinin Ankara yürüyüşüne polis müdahalesi: Gökay Çakır ve Başaran Aksu gözaltına alındı

20.04.2026 11:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, maden işçilerinin Enerji Bakanlığı'na yürüyüşü sırasında gözaltına alındı.

Doruk Madencilik işçilerinin, alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı Ankara yürüyüşü sekizinci gününde. Başkent'te Enerji Bakanlığına seslerini duyurmak üzere yürüyüşlerini sürdüren işçiler bu sabah polis engeliyle karşılaştı. 

İşçilerle birlikte eylemde olan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu gözaltına polis tarafından gözaltına alındı. Çakır ve Aksu'yla beraber çok sayıda işçi de darbedilerek gözaltına alındı. 

Aylardır ödenmeyen maaşlarının ve biriken tazminatlarını isteyen işçiler, mücadelelerini sürdürme kararlılığını vurguladı.

ANLAŞMA YAPILDI: BİR GRUP BAKANLIĞA GÖTÜRÜLECEK

İşçilere destek için gelen CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve işçi temsilcilerinin polis yetkilileriyle yaptıkları anlaşma sonrası bir grup madenci, polis araçlarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne götürülecek. Bir grup madenci ise trafik akışını aksatmadan yürüyüşe devam edecek.

 

İlgili Konular: #Bağımsız Maden-İş

Doruk Maden işçilerinin Ankara yürüyüşü 8. gününde: '600 tane milletvekili var, 6 tanesi desteğe geldi' Verilmeyen hakları için başlattığı Ankara yürüyüşü düzenleyen Bağımsız Maden-İş üyesi Doruk Madencilik işçileri, eylemlerinin sekizinci gününde. Sendikanın genel başkanı Gökay Çakır siyasilere seslenerek "600 tane milletvekili var, buraya 6 tane vekil geldi, hepsi bu" dedi. Sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da "Yağmacı, talancı, gaspcı bir holding pratiğiyle karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.
CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan madenci işçilerine destek ziyareti: 'İktidar, işçileri duyacağına muhalefeti susturmayı amaçlıyor' CHP Ankara İl Başkanlığı, maden işçilerinin hakları için başlattıkları yürüyüşe destek verdi. İl Sekreteri Yüksel Işık, "İktidar, emeğinin hakkını isteyen işçilerin sesini duyacağına, İl Başkanımız ve belediye başkanlarımıza operasyon yaparak muhalefeti susturmayı amaçlıyor. Bu baskıcı yöntem ile ülke yönetilemez. Hep birlikte mücadele edeceğiz ve sizi görmezden gelen iktidara bu mücadelenin haklılığını göstereceğiz" dedi
Doruk Madencilik işçileri haklarını almadan dönmemekte kararlı: ‘Bin gün geçse de Ankara’dan ayrılmayacağız’ Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik’te çalışan işçilerin Ankara’daki yürüyüşü 5. gününde de devam etti. İşçiler Ayaş’tan yürüyüşlerini sürdürdü.