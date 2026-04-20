Maden işçilerinin Ankara yürüyüşüne polis müdahalesi: Gökay Çakır ve Başaran Aksu gözaltına alındı

Doruk Madencilik işçilerinin, alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı Ankara yürüyüşü sekizinci gününde. Başkent'te Enerji Bakanlığına seslerini duyurmak üzere yürüyüşlerini sürdüren işçiler bu sabah polis engeliyle karşılaştı.

İşçilerle birlikte eylemde olan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu gözaltına polis tarafından gözaltına alındı. Çakır ve Aksu'yla beraber çok sayıda işçi de darbedilerek gözaltına alındı.

Aylardır ödenmeyen maaşlarının ve biriken tazminatlarını isteyen işçiler, mücadelelerini sürdürme kararlılığını vurguladı.

ANLAŞMA YAPILDI: BİR GRUP BAKANLIĞA GÖTÜRÜLECEK

İşçilere destek için gelen CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve işçi temsilcilerinin polis yetkilileriyle yaptıkları anlaşma sonrası bir grup madenci, polis araçlarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne götürülecek. Bir grup madenci ise trafik akışını aksatmadan yürüyüşe devam edecek.