Cinsel saldırı ve tacizle suçlanan oyuncu Kevin Spacey'e ödül verildi!

Cinsel saldırı ve tacizle suçlandığı davalarda kendisini 'Sınırları zorladım ama suç işlemedim' diyerek savunan oyuncu Kevin Spacey'e ödül verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 16:24
Cinsel saldırı ve tacizle suçlanan oyuncu Kevin Spacey'e ödül verildi!
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Hakkında açılan birçok cinsel saldırı ve taciz davasında suçsuz bulunan oyuncu Kevin Spacey, Folkestone Bağımsız Film Festivali'nde ödüllendirildi. 

NTV'nin haberine göre, davalardan sonra rol aldığı ilk proje olan 'Control' filminde seslendirme yapan oyuncuya, gerilim dalında 'En İyi Performans' ödülü verildi. Film ise, 'En İyi Gerilim Filmi' ödülüne layık görüldü. 

Spacey'nin 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan ödül törenine katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı. 

'ÖMÜR BOYU BAŞARI' ÖDÜLÜ DE ALACAK

Spacey'nin, Folkestone Bağımsız Film Festivali'nde kazandığı ödüle ek olarak 'Ömür Boyu Başarı' ödülü alacağı açıklandı. 

Spacey'nin Sicilya'nın Taormina kentinde verilecek olan ödülü kazandığı, bu ayın başlarında duyurulmuştu. 


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