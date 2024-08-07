Cinsel saldırı suçundan aranan şahıs yakalandı

Yayınlanma: 07.08.2024 - 00:59

Güncelleme: 07.08.2024 - 00:59

Ankara Emniyeti'nin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin, nitelikli cinsel saldırı suçundan 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.K. isimli şahsın yakalanmasına yönelik yapmış olduğu çalışmalarda, Y.K.’nin bulunabileceği adresler takibe alındı.

6 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Y.K.’nin Altındağ ilçesinde bir işyerinde bulunabileceğine dair elde edilen bilgiler neticesinde söz konusu adrese giden Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin işyerinde olduğunu tespit etti.

Şüpheli Y.K.’nin kaçma girişimine müdahale eden ekipler Y.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli Y.K., gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.