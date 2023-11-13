Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de bir hafta içeresinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 66 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 18:19
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-12 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 612 gram uyuşturucu madde, 2 tabanca, bir hassas terazi ele geçirilirken gözaltına alınan 66 şüpheliden 16'sı tutuklandı.


Kayseri uyuşturucu uyuşturucu operasyonu

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