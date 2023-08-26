Esenler’de yangına giden itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

Esenler'de yangına giden itfaiye aracı devrildi. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 16:34
Esenler’de yangına giden itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı
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Kaza, saat 14.45 sıralarında Oruç Reis Mahallesi’nde Mahmut Bey Yolu sapağında, meydana geldi. 

Sultangazi İtfaiye Amirliği'nde görev yapan itfaiye aracı yangına gittiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı. 

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. 


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