Esenler’de yangına giden itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı
Esenler'de yangına giden itfaiye aracı devrildi. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı.
Kaza, saat 14.45 sıralarında Oruç Reis Mahallesi’nde Mahmut Bey Yolu sapağında, meydana geldi.
Sultangazi İtfaiye Amirliği'nde görev yapan itfaiye aracı yangına gittiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölü ve yaralılar var!
- 'İstanbul il başkanlığı adaylığı niyetim var'
- MEB'den öğretmenlere 'kıyafet' dayatması
- 'Meclis açılır açılmaz' demişlerdi...
- Bankalar mevduat faizlerini yükseltti
- Doğuştan şansı olmayan en dertli 5 burç
- 'Kimse almak istemiyor, yaklaştı bitiş!'
- 'Bu sonuca nasıl vardınız?'
- Eurovizyon yıldızı Şebnem Paker Milas'a atandı
- Adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu