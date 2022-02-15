Basın Ekspres yolunda zincirleme kaza: 1 yaralı

Basın Ekspres yolu Bağcılar mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

(İHA)
15 Şubat 2022 Salı, 22:27
Basın Ekspres yolunda zincirleme kaza: 1 yaralı
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Kaza, saat 19.30 sıralarında Basın ekspres Yolu Bağcılar mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önünde seyreden 3 araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan bir kişi arkadaşlarının yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Olayı gören vatandaşlar ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan vatandaşa olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik araçların kaldırılmasıyla normale dönerken, polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.


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