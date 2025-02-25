Başına buz kütlesi düşen Muhammed Emir gözlerini açtı

Muş'ta eğitim gördüğü ilkokulun bahçesinde çatıdan başına buz kütlesi düşen Muhammed Emir Ekici’nin (9) tedavi altına alındığı hastanede gözlerini açtığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Başına buz kütlesi düşen Muhammed Emir gözlerini açtı
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DHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 13:37

Vali Adil Yazar İlkokulu’nda 4’üncü sınıf öğrencisi olan Muhammed Emir Ekici, dün teneffüste arkadaşıyla birlikte bahçede oynamaya başladı.

Bu sırada Ekici’nin başına 4 katlı okulun çatısından buz kütlesi düştü. Muhammed Emir Ekici yere yığılırken, öğretmenler ve idareciler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan Ekici, gelen ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Ekici, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisi süren Muhammed Emir Ekici'nin gözlerini açtığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.


Etiketler: #Muş #okul #buz kütlesi

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