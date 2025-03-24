Basına çifte standart: Anadolu Ajansı'na çekim rahatlığı

Ankara’daki eylemlerde basın emekçilerine görüntü aldırtma konusunda cimri davranan emniyet görevlileri, Anadolu Ajansı'nın çekim yapmasına kolaylık sağlıyor.

Basına çifte standart: Anadolu Ajansı'na çekim rahatlığı
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Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 24.03.2025 - 18:32

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla süren tepki eylemleri başkent Ankara’da da gerçekleşiyor. Basın emekçileri eylemdeki gelişmeleri haber yaparken zor anlar yaşıyor. Dün gerçekleşen eylemlerde yer alan basın emekçileri, görüntü almak için hem daha uygun hem de diğer alanlara göre daha güvenli olan, Kızılay Meşrutiyet Caddesi’ndeki üst geçiti kullanmak istedi.

Basın emekçilerini engelleyen emniyet güçleri “Yukarıda emniyette görevli arkadaşlarımız var. Onlar çekim yapıyor” yanıtını vererek, ilerleyen dakikalarda basının oradan uzaklaşmasını istedi. Sonrasında ise aynı noktadan Anadolu Ajansı’nın çekim yaptığı ortaya çıktı. Ajansın geçtiği görüntülerde, üst geçitten yapılan çekimlerin de yer aldığı görüldü.


Etiketler: #Anadolu Ajansı #polis #Emniyet #Ekrem İmamoğlu

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