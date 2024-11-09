Başına kolon demiri düşen işçi yaralandı

Adıyaman’da çalıştığı esnada başına kolon demiri düşen işçi yaralandı.

Başına kolon demiri düşen işçi yaralandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 09.11.2024 - 10:26

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi Haydar Efendi Caddesi yakınlarında bir inşatta çalışan Ayhan A.’nın başına kolon demiri düştü.

Başından yaralanan Ayhan A. için sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayhan A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #adıyaman #İşçi #demir

İlgili Haberler

Düzce'de feci kaza... İşçi servisi ile cip çarpıştı: Yaralılar var!

Düzce'de feci kaza... İşçi servisi ile cip çarpıştı: Yaralılar var!
Sevda Karaca’dan şirket teşviklerine sert tepki: ‘Bakanlık ‘Sanayiye Teşvik, İşçiye Kazık Bakanlığı’ adını almalı’

Sevda Karaca’dan şirket teşviklerine sert tepki: ‘Bakanlık ‘Sanayiye Teşvik, İşçiye Kazık Bakanlığı’ adını almalı’
İlaçlama yapılan bodrum katta patlama: 2 işçi yaralı

İlaçlama yapılan bodrum katta patlama: 2 işçi yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler