Başına 'yorgun mermi' isabet eden Berke, 199 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

05 Aralık 2022 Pazartesi, 12:50

Olay, 21 Mayıs'ta Ulukavak Mahallesi Özgürevler 43'üncü Sokak’ta meydana geldi. Arkadaşları ile oynayan Berke Düzgün, bir anda kanlar içinde yere düştü. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Düzgün’ün başına mermi isabet ettiği belirlendi. Başındaki mermi ameliyatla çıkarılan Berke Düzgün, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Başlatılan soruşturma kapsamında olay yeri sınırındaki Bayat Mahallesi Bayat 1'inci Sokak'ta düğün yapıldığı tespit edildi. Düğüne katılanların listesi ve kamera kayıtlarından yola çıkan polis, 2’si yaşı küçük olmak üzere 27'si şüpheli, toplam 287 kişinin ifadesine başvurdu.

KRİMİNAL İNCELEMEDE ORTAYA ÇIKTI

Çorum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, düğün alanında toplamda 5 bin 482 deforme mermi çekirdeği tespit edildi. Samsun Kriminal Polis Laboratuarı Bölge Müdürlüğü'nde yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporla şüpheliler arasındaki A.A.'ya ait tabancanın çocuğun başından çıkarılan mermi çekirdeği ile eşleştiği belirlendi. Gözaltına alınan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

6,5 AY SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Berke Düzgün bu sabaha doğru yaşamını yitirdi. Yaklaşık 6,5 aydır yaşam savaşı veren oğularının acı haberini alan baba Celal ve anne Kıymet Düzgün, gözyaşlarına boğuldu.

Berke'nin dayısı Mustafa Şen "Berke ve ailesi düğüne gitmişlerdi. Orada çocuğa yorgun mermi isabet etmiş. Cezalar caydırıcı olsun. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Denetimler sıklaştırılsın. Böyle olaylar bir daha olmasın. Çocuğun hayatını, geleceğini çaldılar" diye konuştu.