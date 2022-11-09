Basit ve net soruldu: Fahrettin Altun cevapsız bıraktı

09 Kasım 2022 Çarşamba, 10:27

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), ‘sansür yasası’na paralel kurulan ‘Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ hakkında yedi soru sordu.

Fahrettin Altun’un başında olduğu İletişim Başkanlığı, ‘dezenformasyon ve yalan haberlere karşı kamuoyunu bilgilendirmek’ iddiasıyla ‘dezenformasyon bülteni’ yayımlamaya başlamış, ilk sayıda muhalif basın hedef alınmıştı.

Birimin başına ise A Haber yazarı İdris Kardaş getirilmişti.

TGS, Kardaş'ın getirilmesine tepki göstererek bilgi edinme hakkı kapsamında İletişim Başkanlığı’na 15 gün içinde yanıtlanması istemiyle sorular yöneltmişti.

TGS dün yaptığı açıklamada, Dezenformasyonla Mücadele Merkezine ilişkin sorulara yanıt geldiğini duyurdu.

Sendikanın CİMER aracılığıyla yaptığı başvuruda, kritik sorular yanıtsız bırakıldı.

İşte TGS'nin CİMER aracılığı ile yöneltilen sorular ve yanıtları;

Soru 1: Dezenformasyona Mücadele Merkezi’nin teşkilat şemasındaki yeri nerededir? Hangi daire başkanlığına bağlıdır?

Cevap: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye’ye yönelik dezenformasyon faaliyetlerini takip etmek ve dezenformasyonla mücadele etmek üzere Başkanlık makamına bağlı olarak Makam oluruyla kurulmuştur.

Soru 2: Dezenformasyona Mücadele Merkezi hangi yasal dayanakla kurulmuştur?

Cevap: Başkanlığımıza, 24/07/2018 tarihli ve 14 Sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde “Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlamak ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak” ve (f) bendi çerçevesinde “Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve bunlara karşı sorumlu kamu kurumları ile işbirliği yapmak, gerekli tedbirleri almak” görevleri verilmiştir.

CEVAPSIZ KALDI

Soru 3: Merkezin çalışma usul ve esasları hangi mevzuatla düzenlenmiştir?

Cevap verilmemiştir.

Soru 4: Merkezin yetki ve görevleri nelerdir? Merkez hangi faaliyetlerde bulunmaktadır?

Cevap: Merkez, Türkiye aleyhin yürütülen psikolojik harekat, propaganda, algı operasyonu, iç ve dış dezenformasyon faaliyetlerini takip ederek ülkemize yönelik manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyet göstermektedir.

Başkanlığımızın internet sayfasında (https://www.iletisim.gov.tr/turkce) haftalık “Dezenformasyon Bülteni” yayımlanmaktadır. Merkezin faaliyetleri kamuoyunun erişimine açık olup mezkur faaliyetlere bilgi edinme hakkının kullanılmasına ihtiyaç duyulmaksızın Başkanlığımızın internet sitesinden (https://www.iletisim.gov.tr/turkce/dezenformasyon-bulteni) ulaşılabilmektedir.

Soru 5: Merkezin kaç kişilik kadrosu vardır? Bu kadroların unvanları nedir?

Cevap: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi; koordinatör, uzman, uzman yardımcısı, sözleşmeli personel, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personel ile çalışmalarını yürütmektedir.

Merkezin kadro sayısı ve bu kadroların unvanları hakkındaki sorularımıza cevap verilmemiştir.

BÜTÇESİ NE KADAR BELLİ DEĞİL

Soru 6: Merkezin bütçesi ne kadardır?

Cevap: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin müstakil bütçesi bulunmamaktadır.

Soru 7: A Haber yazarıyken Merkez koordinatörü olarak atanan ve bürokrat olmayan İdris Kardaş’ın istihdamı ne şekilde yapılmıştır? Merkez koordinatörü olmak için aranan şartlar nelerdir? Bu atamanın yasal dayanağı nedir?

Cevap verilmemiştir.