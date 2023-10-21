Başkan Aras’tan tasarruf çağrısı

Yayınlanma: 21.10.2023 - 12:13

Güncelleme: 21.10.2023 - 12:14

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle su kesintileri sürerken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tasarruf çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesaplarından yurttaşlara seslenen Ahmet Aras, "Şu anda yaşadığımız kuraklığa bağlı su krizi nedeniyle yüzme havuzlarımızı da kontrol altına almamız gerekmektedir. Bodrum’da ortalama 30 bin civarında olduğunu tahmin ettiğimiz yüzme havuzları birçok site, işletme veya özel konut tarafından yazın kullanılmakta kış için boşaltılmaktadır. Bu da ortalama olarak her bir havuzda 150 ton suyun her yıl israf edilmesi anlamına gelmektedir. Bu durumda bizim bir çözümümüz var. Havuzunuzun suyunu bir yıl boyunca boşaltmayınız. Böylece her bir havuzda 150 ton toplamda 4,5 milyon metreküp suyu tasarruf etmiş olacağız. Belediye olarak da havuzların boşaltılmaması için gerekli hijyen desteği yapacağız. Bu kapsamda teknolojik, bilgi, teori desteğini siz değerli halkımızla paylaşacağız. Bodrum Belediyesi olarak tasarrufa yönelik olarak çözüm yollarını zaman içerisinde sizinle paylaşacağız" dedi.