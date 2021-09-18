Başkan Gökhan Yüksel açıkladı: CHP'nin acı günü

18 Eylül 2021 Cumartesi, 15:20

CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,CHP Kartal İlçe yöneticisi Binali Atmaca'nın yaşamını yitirdiğini söyledi.

"SABIR DİLİYORUM"

Yüksel, "Önceki dönem @CHPKartalilce yöneticimiz, değerli ağabeyim Binali Atmaca'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, Atmaca ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.