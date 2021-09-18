Başkan Gökhan Yüksel açıkladı: CHP'nin acı günü
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe yöneticisi Binali Atmaca'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,CHP Kartal İlçe yöneticisi Binali Atmaca'nın yaşamını yitirdiğini söyledi.
"SABIR DİLİYORUM"
Yüksel, "Önceki dönem @CHPKartalilce yöneticimiz, değerli ağabeyim Binali Atmaca'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, Atmaca ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
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