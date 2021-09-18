CHP'li Antmen'den 'otobüs' tepkisi: "Gidiyorsunuz!"
CHP'li Alpay Antmen sosyal medya hesabından Silifke Belediyesi'ne ait otobüslerin AKP'nin kullanmasına tepki gösterdi.
CHP Mersin Milletvekili Av. Alpay Antmen Twitter hesabından AKP'nin Mersin'de miting alanını doldurmak için belediyenin araçlarını kullanmasına sert tepki gösterdi.
"SAYIŞTAY VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREBİNİ YAPMAK ZORUNDA"
CHP'li Antmen, "Kamu araçları babanızın malı olmadığı gibi partilerinizin de araçları da değildir" diyerek Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırdı.
Av. Antmen, tweeti alıntılayarak sözlerine şöyle devam etti:
"Mersin'de miting alanını doldurmaya devletin araçları yetmedi, bakanlıkların araçları da yetmedi hatta belediyelerinin araçları da yetmedi! Ford ve Volkswagen fabrikası gelse dahi yetmez artık size! Gidiyorsunuz!"
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