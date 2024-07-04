Başkan hacizlere karşı borçlanma yetkisi istedi

Yayınlanma: 04.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.07.2024 - 04:00

Türkel, önceki dönemden kalan borçlardan dolayı belediyede kemer sıkma yöntemi uyguladıklarını söyledi.

Hacizlere karşı borçlanma yetkisi isteyen Türkel, “Kamu yararı anlayışıyla çalıştığımız için mutluyum. Beni evden almaya makam aracı gelmeyecek. Başkan yardımcıları kendi araçlarıyla işe gelecek. Personelin tüm birikmiş maaşlarını ödedik. Kemer sıkıp belediyeyi düze çıkartacağız” dedi.

