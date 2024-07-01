Samsun’da korkutan yangın!
Samsun’da 6 katlı binanın 3. katında yangın çıktı.
Yangın, Samsun’un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi’nde saat 05.45’te meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, korku ve panik yaşandı. Yangında diğer daireler dumandan zarar gördü.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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