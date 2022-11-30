Başkan Muammer Ekrem Oran'dan proje: ‘Hedefimiz 12 ay yaşayan Çeşme'

30 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

“Merhaba abi” diyerek elini kaldırıp sokaklarda dolaşan, güler yüzü ile önünü kesen yurttaşa sarılmadan geçmeyen Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran’ın en büyük hayali ilçede yaz kış turizm hareketliliği yaratmak.

Oran, yazın 1.5 milyon vatandaşı ağırlayan ilçenin belediye başkanı ama herkes ona “Bizim Eko” diyor. 3.5 yılda kentin, her sokağında sanatsal ve kültürel etkinliklerle dünyanın en güzel tatil beldeleri arasına girmesini sağladı. Harabe görünümünde olan ve işgallerle dolu 60 yıllık Cumhuriyet Meydanı’nı modern hale getirdi. Merkezde seyir terasları kurdu, meydanda denize girme fırsatı yarattı. Çeşme’nin vizyonunu daha da artırmak için yola çıkan Oran’la başkanlık koltuğunda geçen 3.5 yılı, projelerini ve hedeflerini konuştuk.

- Çeşme denince deniz, kum ve güneş akla gelirdi. Ancak artık her ay bir festival ve etkinlik var. Bunun kente ne gibi katkısı oluyor?

Aday olurken “Ben size baş olmaya değil, yoldaş olmaya geliyorum” demiştim ve seçildim. Çeşme’de ailemle birlikte 3.5 yıl çok büyük yol aldık. En büyük sıkıntısı; kısa döneme sıkışmış bir sezondu, biz bu sezonu altı aya çıkardık. Amacımız 12 aya yaymak, bununla ilgili turizmi çeşitlendirerek bu başarıyı elde edeceğimizi düşünüyorum. Çeşme sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Kültür, gastronomi, spor, arkeoloji, festivaller gibi turizm materyallerini kullanarak sezonu uzatmak için gayret ediyoruz.

"ON BİNLERİ AĞIRLADIK"

Göreve gelir gelmez, 25 yıl sonra Çeşme Festivali’nin “Ege’nin iki yakası” temasıyla 2019’da tekrar başlattık. Sezon bitti derken eylülün ikinci yarısında on binleri ağırladık. Artık milyonları ağırlamaya alıştığımız Alaçatı Ot Festivali ile birlikte yeni festivaller de gelecek. Germiyan Ekmek Festivali, Dalyan Aşk Festivali, Ilıcadan Ata’ya Selam Günleri, hepsini yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Festivaller, Türkiye ve Çeşme tanıtımı için büyük katkı sağlıyor.

"RÜZGÂRI HİÇ BİTMESİN"

- Sörf turizmi yıllar sonra geri geldi. Bunu nasıl başardınız?

Yeryüzündeki cennet Çeşme’nin dünya markası sörf merkezine yedi yıldır sörf gelmiyordu. Sörf turizmi Alaçatı’ya küsmüştü. “Alaçatı’ya sörfü geri getireceğiz, eğlence sektöründe rüzgâr sörfünü teslim etmeyeceğiz” dedik. Önce Türkiye, sonra Avrupa, ardından dünya şampiyonasını Alaçatı’ya getirdik. Alaçatı rüzgârı hiç bitmesin istiyoruz. 12 ay yaşayan Çeşme’de turizm çeşitliliği yarattık. Çeşme’yi kültür, sanat ve sporla anılan bir kent yapacağımıza, işimizi, aşımızı büyüterek herkesin yüzünün güldüğü mutlu bir Çeşme yaratacağımıza söz verdik ve yerine getiriyoruz.

- 12 ay turizm hedefiniz için neler yapıyorsunuz?

Pandemi ile birlikte Çeşme’nin kışın da yaşanabilir bir yer olduğunun herkes farkına vardı. Çeşme yüzü gülen insanlarla 12 ay yaşayan bir şehir olmalı. Bunun için ürün yelpazesini ve turizm çeşitliliğini artırmak istedik. Yaz turizmine yeni objeler kazandırdık. Gastronomi, kültür, arkeoloji, spor turizmini canlandırdık. Sezon sonlarında ve başlarında festivaller yaparak turizmin 12 aya yayılmasına aracı olduk.

- Çeşme Meydan Projesi için çok çaba harcadınız. Sizi eleştirenler şimdi meydanı görünce ne diyor?

Bir dünya markası olan Çeşme’yi daha mutlu daha güzel insanlar kenti yapmak için Çeşme Meydan Projesi’ni hayata geçirdik. Cumhuriyet Meydanı’nı 60 yıl sonra yeniden düzenledik. Eski ve çirkin görüntü gitti. Lunaparkı, kaldırımkondu kafeteryayı ve dökük büfeleri kaldırdık. Yürüyüş yolları, kafeler, seyir teraslarının yanı sıra denize girilebilir bir ortam yaratıldı. Eleştirilenler, karşı duranlar, yolumuzu kesip tebrik ediyor. “Böyle olacağını düşünmemiştik” diyorlar. Çeşme’nin şah damarına bypas yaptık. Vizyonunu değiştirdik, yeniden çekim merkezi yaptık. İnsanlar buraya turlar düzenliyor, seyir terasları ve kale önündeki düzenlememizi görmeye geliyorlar. Kalemizin UNESCO dünya mirasına girmesiyle bunu taçlandırmış olacağız. Denize girme olanağı yarattık. Ücretsiz seyir terasları, kabinleri artık herkes kullanabilecek. Belediyemizin yüzde yüz sermayesi olan ÇEŞTUR AŞ’nin büfeleri ile yurttaşlar 3 liraya çay içerek, seyir teraslarında keyif yapıp sohbet edecek. Bu kamusal alanları ilçemizin birçok yerinde çoğaltacağız. Çeşme’ye gelenler burada selfie çektirmeden gitmiyor.

- Alaçatı Günübirlik Termal Tesisleri ne zaman hayata geçecek?

Yaz sezonu sonrası kışın ilçede turizmi canlandırmak için bu projeyi hayata geçiriyoruz. Ocak ayında temeli atılacak. Projemiz, 20 dönüm üzerinde olacak. İçinde üç kapalı, iki açık havuz, hamam, sauna, buhar banyosu, çamur banyosu, fitness salonu, kafe ve restoranı, altı adet engelli odamızın olacağı, günübirlik termal tesis ve dükkânlardan oluşacak. 1500 kişiye hitap edecek ve konaklama olmayacak. 50 yıldır tüm belediye başkanlarının vaat edip yapamadıklarını biz yapıyoruz. Burada 10 kat yapma hakkımız var ama biz tek katlı tesis yapıyoruz. Ilıca’nın böğrüne hançer gibi saplansın istemiyoruz. Tek katlı yapmamızın amacı ise Çeşme’deki 2 bine yakın otelin 12 ay çalışması için materyal sunuyoruz. Çeşme esnafı, turizmci ile bu tesislerde çalışacak olan Çeşmeliler kazanacak. Amacımız turizmi kışın da hareketlendirecek tesisler yapmak.

"OYUMUZU YÜKSELTMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

- Yeni projeler var mı?

Çeşme’nin yaz kış yaşanabilmesi için sürekli proje üretiyoruz. Çeşme Kent Müzesi, Gastronomi Merkezi, Alaçatı Modern Sanat Merkezi sadece bir kısmı. Çiftlikköy Olimpos Yüzme Havuzu, Ovacık ve Çiftlikköy Pazaryerlerini ve Alaçatı Seyir Teraslarını tamamlayacağız. Kitap kafeler, Masal Evleri, Pati Parklar’ı hizmete açtık. Yüzde 53.7 ile seçildiğimiz kentte, vaatlerimizin yüzde 80’ini gerçekleştirdik. 50 yılı planlıyoruz. Yüzde 68’i aşan oyumuz var bunu yükselterek genel seçimlerde Millet İttifakı’nın adayını Cumhurbaşkanı seçtirmek için elimizden geleni yapacağız.

YURTTAŞLARA İKAMETGÂH ÇAĞRISI

- Çeşmekart uygulaması yurttaşa nasıl bir kazanım sağlayacak?

Birinci ikametgâhı Çeşme’de olan vatandaşlarımıza ÇEŞTUR tesislerini indirimli kullanma olanağı sunuyoruz. Belediyenin ücretli otoparklarını ilk 12 saat Çeşmekart sahipleri ücretsiz kullanacak. Çeşme’nin nüfusu 48 bin 167. Bu sayı 50 bin olursa Çeşme’ye artı getirecek. Çeşme’de yaşayan herkesin birinci ikametgâhını Çeşme’ye almaya davet ediyorum. Çeşme’ye oy taşıma kaygısı ile değil, aksine belediyesinin ve tüm kadrolarının genişlemesi, ödeneklerin büyümesi için bu çağrıyı yapıyorum. Yaz aylarında nüfusu 1.5 milyonu aşıyor. Çeşme Belediyesi olarak yaptığımız birçok çalışmada ilçemizde turizm sektörünü daha da geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu doğrultuda da kent nüfusunu 50 binin üzerine çıkararak bütçeden aldığımız payı ve dolayısıyla hizmetlerimizi artırmayı hedefliyoruz. Genel bütçe gelirlerimiz artacak ve ekonomik olarak daha da güçleneceğiz.

- Ekrem Oran evde nasıl biridir, hobileri var mı?

Günümün çoğunluğu belediye ve sokakta yurttaşla buluşmada geçiyor. Hafta sonu ve zaman buldukça ailemle zaman geçiriyorum. Balık tutmayı seviyorum. Ailemle tenis oynuyor ve bisiklete biniyorum.

BAŞKANIN BİR GÜNÜ

09.00: Mahalle gezileri- Muhtar ziyaretleri

10.00-12.00: Devam proje denetimleri

13.00 -14.00: Makamda birim mu¨du¨rleriyle toplantı

14.00-16.00: STK ve yurttaş randevuları

16.00-17.00: Saha çalışmaları

18.00-19.00: Esnaf buluşmaları

19.00- 21.00: Ku¨ltu¨r sanat etkinlikleri-toplantılar