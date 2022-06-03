Başkan Selvitopu: Bakanlıktan dört yıldır onay bekliyoruz

03 Haziran 2022 Cuma, 06:36

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, görev süresindeki iki dönemini anlattı. Kentsel dönüşüm için 2 bin hektarlık alanda plan revizyonları yaptıklarını belirten Selvitopu, “İlçemizde yaşayan her görüşe hizmet götürüyorum. Projelerimiz hayata geçtikçe ilçenin çehresi değişecek, modern bir ilçe olacak. Yaptıklarımız ve yapacaklarımızla Karabağlar’ı 2050’li yıllara hazırlıyoruz” dedi.

Karabağlar’ın en önemli sorunları nelerdir?

Öncelikle her ay yaptırdığımız ankette yurttaşın belediyeden neler beklediğini görmek istiyoruz. İlk olarak kentsel dönüşüm, ulaşım ve temizlik. Bu üç nokta öne çıkıyor. Biz planları ve projeleri buna göre yapıyoruz. Kentsel dönüşüm ve ulaşım çözüldüğü zaman Karabağlar daha modern bir kent olacak. Karabağlar’ı 2050’ye göre hazırlıyor ve çalışıyoruz.

Sizin ve Bakanlığın kentsel dönüşüm projesi vardı. Son durum nedir?

700 hektarlık alanda kentsel dönüşüm projeleri devam ediyor. Karabağlar Belediyesi olarak Osman Aksüner, Âşık Veysel ve Aydın mahallelerindeki dönüşüm projesinin planlarını yaptık. Üç ayda kentsel dönüşüm alanları dışında 2 bin hektarlık alanda da plan revizyonları yaptık. Her şey hazır. Sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay gelmesini bekliyoruz. Dört yıldır henüz imzalanmadı. Karabağlar’ın çarpık yapılaşmadan kurtulması için kentsel dönüşüm şart. Bu yapılar kente yakışmıyor. En kısa zamanda projeye onay verilmesi şart. Her şey tamam sadece onay bekliyoruz.

İki dönem başkanlık yapıyorsunuz, tekrar aday mısınız?

Karabağlar’ın sorunlarını çok iyi biliyorum. İlçemde yaşayan yurttaşı çok iyi tanıyorum. Sorunların çözümü için yaptıklarımız ortada ve yapacaklarımızın projesi hazır. Karabağlar’ı geleceğe taşıyacak her projeyi yapıyoruz. Tabii bir dönem daha aday olmak ve hizmet etmek isterim.

Çok eleştirilen Nasrettin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi, şimdi ne olarak hizmet veriyor?

Burası 6.7 milyon liraya yapılmış. “Burayı kente daha nasıl yararlı hale getiririz” diye çalışmalar yaptık. Çocuk ve bilim kültür merkezi yapmaya karar verdik. Heykel gibi gözüküyor ama dört katlı bir bina. Çocuklar burada bulunan deney istasyonlarında, bilim ve kültür adına çalışmalar yapacak. Atölyeler, kütüphane, kafe, oyun salonları, tiyatro ve konserler oluyor. Bilimin ve kültürün yoğun yaşandığı bir merkez haline getirdik. Dışarıdan göründüğü gibi sadece bir heykel değil. Tamamen ücretsiz ve bilimin, kültür ve sanatın birlikte yaşanacağı bir merkez.

Yaptığınız çalışmalar yurttaşın gözünde nasıl görünüyor?

Yapılan hizmetleri ve bizim engellemelere rağmen yaptığımız çalışmaları yurttaş görüyor ve değerlendiriyor. Önceki seçimlerde aldığımız oyların arttığını anket sonuçlarında ve sokağa indiğimizde fark ediyoruz. İlçemizde yaşayan her görüşe hizmet götürüyorum. Ayrımcılık yok. Asla bunlardan vazgeçmem ve yılmadan takip edeceğim, vatandaşımız bunu görüyor. Projelerimiz hayata geçtikçe de Karabağlar’ın çehresi değişecek, sosyal yaşamı güçlenecek.

ATATÜRK GENÇLİK MERKEZİ'NİN TEMELLERİ ATILDI

32 dönüm üzerinde yapımına başlanan Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nde birçok branşa yönelik açık-kapalı alanlar olacak. İki ana bölümden oluşan spor salonlarında da ısıtmalı yarı olimpik yüzme havuzu ile çocuk eğitim havuzu, basketbol, voleybol, hentbol, judo, tekvando, jimnastik, güreş gibi branşlara uygun alanlar yer alacak.

Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi: Tahsin Yazıcı Mahallesi’nde bulunan Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi, yakında hizmete açılacak. 18.5 milyon liraya yapılan merkezde çok amaçlı tiyatro salonu, otopark, taziye salonu, mescit, derslikler, kafeterya, spor salonu, eğitim salonları, çocuk oyun odası, seminer odası, çocuk ve gençlik danışma merkezi, nikâh ve konferans salonlarıyla düğün salonu yer alıyor.

Kibar Belediye Hizmet Kompleksi: Kibar Hizmet Kompleksi'nin üst giriş katı modern pazaryeri, orta katı nikâh, düğün ve toplantı salonu olarak yaşama geçirildi. Yaklaşık 350 kişilik düğün ve toplantı salonunun, ışık ve ses sisteminden havalandırmasına kadar her ayrıntısına dikkat edildi. Salonun girişinde gelindamat odası, oda nikâhlarının kıyılabileceği alan, takı bölümü de bulunuyor. Tesis yaklaşık 14.5 milyon liraya mal oldu.

Masal Evi Çocuk ve Gençlik Merkezi: Karabağlar Belediyesi tarafından yapıldıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Limontepe Mahallesi Masal Evi Çocuk ve Gençlik Merkezi, önemli bir işlev görecek. Bölge halkının ihtiyaçları gözetilerek yapılan merkez 4 katlı ve 650 metrekarelik kullanım alanına sahip. Maliyeti de yaklaşık 1.6 milyon lira.

Özdemir Sabancı Parkı Esenyalı: Mahallesi'nde bulunan ve ilçenin en büyük yeşil dokularından Özdemir Sabancı Parkı, baştan sona yenilendi. Park, yeni spor ve çocuk oyun alanlarına, yürüyüş yoluna, otomatik sulama sistemine kavuştu. Parktaki tüm ağaçların budama ve bakımları yapıldı.