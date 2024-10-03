Başkan Sengel: Çocuk gelinlerin sebebidir 4+4+4 eğitim sistemi

Yayınlanma: 03.10.2024 - 12:46

Güncelleme: 03.10.2024 - 12:46

Efes Selçuk Belediye Meclisi Ekim ayının ilk toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, toplantıda şunları kaydetti:

“Öncelikle ilk ve orta öğretimini lisede tamamlayan bir birey, bir anne ve sonrasında Belediye Başkanı olarak, ilçemde eğitim ile ilgili değerlendirmeler yapmak istiyorum. 2019’un sonu 2020’nin başında 19 Mayıs Ortaokulu ile ilgili 'acil' kaydıyla meclise girmesi için bir plan geldi. Hemen gündeme aldık, Büyükşehir Melediye Meclisi'ne gönderdik. 2020 yılından bu yana geçen sürede 19 Mayıs Okulu yok. 'Avrupa Birliği’nde hazır parası var bu projenin' denildi. İhalesi yapıldı. Avrupa Birliği’nden gelen para yok oldu. Sonra tekrar ihaleye çıkılacak denildi. O oldu, bu oldu. 2024, okullar açıldı. Mağduriyet tavanda, pandemiyi atlatmış bir ülkede temizlik görevlisi yok. Okul tadilatları için öğrenci velilerinin, okul aile birliklerinin Selçuk Belediyesi’ne verdiği dilekçelerin haddi hesabı yok."

Öğrencilere verilen ulaşım desteğinin de vatandaşların talepleri sonucu ortaya çıkan bir proje olduğuna dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel, 2019 yılında seçim sürecindeyken Zeytinköy’de bir babanın, “Dört tane çocuğum var. Merkeze göndermek zorundayım. En büyüğü lisedeydi. Lisedekini çekiyorum” demesi üzerine ulaşım desteğinin hayata geçtiğini hatırlatarak, “Biz Havutçulu’dan Belevi’ye, Belevi’den Zeytinköy’e, Barutçu’da varsa, Arvalya’da, Pranga Mevkii’nde öğrencilerimizin kent merkezindeki okullarına gelmesi için çalışıyoruz. Velilerin hesaplarına parayı geçiriyoruz. Veli kendi cebinden sanki kendi parası gibi öğrencisine veriyor. Ben kendi ilçemden mesulüm” diye konuştu.

"ÇOCUK GELİNLERİN SEBEBİDİR 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ”

4+4+4 eğitim sisteminin özellikle kız çocuklarının eğitim hayatına devam etmesi yönünde bir engel oluşturduğunu belirten Başkan Sengel, “4. sınıf bittikten sonra okuldan alınan bizim çocuğumuz. Bu sistemi kimse bana ikna ettiremez o çocuk gelinler nedeniyle. Her gittiğim panelde, konuşmacı olduğum her yerde bir kadın olarak konuşmaya devam edeceğim. Çocuk gelinlerin sebebidir 4+4+4 eğitim sistemi” ifadelerini kullandı.

"EFES SELÇUK HALKI KENDİ ÇOCUKLARINA KENDİSİ BAKTI"

Pandemi döneminde uzaktan eğitime halkın destekleriyle köprü olduklarını kaydeden Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Efes Selçuk halkına tek bir çağrı yaptık biz. Dedik ki, 'bize tablet bağışlayın, içine interneti biz koyacağız'. Efes Selçuk halkı kendi çocuğuna baktı. Sadece tablet mevzusunda değil gıda dayanışması ile de Efes Selçuk halkı kendi çocuklarına kendisi baktı, bakmaya da devam ediyor. Selçuk Belediyesi olarak. Çocuklarımızın her Cuma evine paket gidiyor. Öğlen yemeklerini anneleri hazırlayıp yanlarına koysun diye. Gururla göndermeye devam edeceğiz. Herkesin beslenme çantası kırtasiyelerden alınıyor. Hiçbiri de diğerinin aynısı değil. Çocuklarımız fişlensinler istemiyoruz” dedi.

"ÜLKENİN UNUTTUĞU ŞEY, EFES SELÇUK BELEDİYESİ’NDE VAR"

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nin adeta bir kültür sanat akademisine dönüştüğünü söyleyen Sengel, “Bizden önceki dönemde İller Bankası’ndan çekilen kredi ile binası yapılan Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nin kredi borcunu belediye başkanı olup ben ödedim. Üç yıl ödemesiz alınan bir krediydi. Yapılan o bina, sırf binaydı. İçini çocuklarla dolup taşmasını sağlayan benim yönetimimdi. Çelloya kadar kadınlar ve çocuklar birlikte koroya kadar benim dönemimde oldu. Bizim kocaman bir kültür merkezimiz yok ama kültür politikamız var. Ülkenin unuttuğu şey, Efes Selçuk Belediyesi’nde var. Çocukların ilkokul öncesinden başlamak üzere toprakla buluşturmak, aynı zamanda müzik aleti çalmaları tiyatro kursundan tutun ritim, dans ve jimnastik kurslarına katılmaları benim yönetimimde oldu ve hepsi de ücretsiz. Bizim dönemimizde hiçbir kurs ücretli değil” diye konuştu.