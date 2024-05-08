Başkan Ünsal'dan nikahta dua tartışmalarına yanıt

Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:04

Güncelleme: 08.05.2024 - 09:04

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'ndaki bir nikah töreninde ailelerin törene çağırdığı hocanın dua okumasını "Burası resmi daire, burada buna izin vermiyoruz. Evde yapabilirsiniz" diyen nikah memuru hakkında soruşturma açıldı. İçişleri Bakanlığı da müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal, konu hakkında, “Kamu kurumları resmi kurallara göre yönetilir. Burada mesele konunun daha öncesinde idareye bildirilmemiş olması. Meclis’te de izinsiz söz alsanız usul yönünden sizi uyarmam gerekir. Durum aslında bundan ibarettir. Keşke dua edileceği ile ilgili önceden idareye bilgi verilseydi. İletişim kazası olarak değerlendiriyorum ben bunu. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Müslümanlık bir tek dua etmekle olmuyor. Mesela hiçbirimiz hak yemiyoruz, israf yapmıyoruz, diğer kulları küçümsemiyoruz. Bunlar da Müslümanlığın değerleridir. Konu zaten yargıya taşındı. Biz de takipçisi olacağız. Bu konunun daha fazla konuşulmasına gerek yok. İletişim kazası vardır, arkadaşımız da kamu kurallarına uygun davranmaya çalışmıştır” diye konuştu.