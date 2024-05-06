İzmir'deki nikahta 'dua' krizi: 'Burası resmi daire'

İzmir Karşıyaka'da nikaha katılan bir kişinin tören öncesi dua etmek istemesinin nikah memuru tarafından engellenmesi tartışmalara neden oldu.

DHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 19:19
İzmir'deki nikahta 'dua' krizi: 'Burası resmi daire'
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Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda tören düzenlendi.

Nikah töreni öncesi bir kişi, mikrofonu eline alarak dua etmek istedi. Bu sırada nikah memuru, "Beyefendi, burası bir resmi daire. Burada mikrofona izin vermiyoruz, resmi nikah kıyıyoruz. Evde yapabilirsiniz" diyerek engelledi.

Mikrofon elinden alınan hoca yine de duasını etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tartışma yarattı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, o anların görüntüsünü sosyal medya hesabından "Resmi dairede dua olmaz' diyenler, seçim sürecinde 'İşimiz gücümüz Türkiye' diyerek vatandaşlardan oy istemişti. Keşke bu toprakların değerlerini öğrenerek yola çıksaydınız. Zira bu memleketin her bir karışında insanımız özgürce dualarını edebilir" ifadeleriyle paylaştı.

Karşıyaka Belediyesi yetkilileri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

 

 

 


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