Başkasının bilgileriyle sosyal medya hesabı açmıştı: Yargıtay'dan kritik karar!

16.08.2025 12:54:00
AA
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başkasının ismi ve fotoğrafını kullanarak Facebook hesabı açan ve çeşitli paylaşımlar yapan kişiye "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.

Dairenin kararına göre; Ankara'da yaşayan bir kişi, aralarında husumet bulunan başka bir kişinin adını ve fotoğrafını kullanarak Facebook hesabı açtı. Hesap üzerinden ilgilinin nişan fotoğraflarını paylaşan, müstehcen görüntüler yayınlayıp hakaret içerikli yazılar yazan kişi, ayrıca ilgilinin telefon numarasını da herkese açık şekilde paylaştı.

Konuyla ilgili şikayet üzerine kimliği tespit edilen kişi hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açıldı.

YEREL MAHKEME BERAAT, İSTİNAF CEZA VERDİ

Yargılamayı yapan Beypazarı Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın atılı suçu işlediğine dair kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Karara yapılan istinaf başvurusu üzerine dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını kaldırdı ve eldeki deliller kapsamında sanığa atılı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Sanığın, şikayetçi ile aralarında husumet bulunduğunu, atılı suçu işlemediğini ileri sürerek yaptığı temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a geldi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, istinaf tarafından "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.

Dairenin kararında, dosya içindeki belge ve bilgiler kapsamında sanığın eylemine uyan suç vasfı ile yaptırımların istinaf tarafından doğru biçimde belirlendiği, sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu ifade edildi. Dosya kapsamında, sanığın temyiz itirazlarının yerinde bulunmadığına işaret edilen kararda, mahkumiyet hükmünün oy birliğiyle onandığı belirtildi.

