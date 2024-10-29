Başkent bayraklarla donatıldı

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıldönümünü coşkulu etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliklerde, kentin ana arterleri Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleriyle donatıldı. Kutlamalar, konserlerden film gösterimlerine, söyleşilerden orkestral performanslara kadar bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek ve 29 Ekim’de Ebru Gündeş konseriyle taçlandırılacak.

28 Ekim akşamı Mert Demir konseriyle başlayacak Cumhuriyet coşkusu, 29 Ekim’de Ebru Gündeş konseriyle taçlandırılacak. Her iki konser de Atatürk Orman Çiftliği’nde saat 19.30’da yapılacak. Bayram coşkusunu hep birlikte yaşamak isteyen Ankaralılar için Zafer Çarşısı ile Atatürk Orman Çiftliği arasında, saat 15.00’ten gece yarısına kadar ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

‘HAYATIMIZ CUMHURİYET’

Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Cumhuriyetin 101’inci yaşında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısıyla 81 ilden vatandaşların “Cumhuriyet ve sen” temalı gönderdikleri fotoğraflar “Hayatımız Cumhuriyet” adlı sergiye dönüştü. Sergi, Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde 4 Kasım 2024 tarihine kadar gezilebilecek. Ayrıca gönderilen fotoğraflardan oluşturulan videoyu Yavaş, sosyal medya hesaplarından “Çok güzelsin Türkiye” notuyla paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in 101’inci yaşını çeşitli etkinliklerle kutluyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sosyal medya hesaplarından , “Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a 81 ilimizden sizlerin bu coşkusunu, Cumhuriyetimizin doğduğu, kuvvet bulduğu Türkiye’mizin kalbi Ankara’da sizlerle birlikte taçlandırmak istiyoruz” çağrısıyla gönderilen “Cumhuriyet ve Sen” temalı fotoğraflar, “Hayatımız Cumhuriyet” adlı sergiye dönüştürüldü.

ÖZEL VE YAVAŞ LİDERLİĞİNDE

Anıtkabir’e yürüyüş ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımıyla bugün 1’inci Meclis’ten Anıtkabir’e yürüyüş düzenleyeceğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Birinci Meclis’ten Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’e yapılacak yürüyüşü duyurdu. Saat 12.00’de başlayacak yürüyüşe ilişkin bilgi veren Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağını belirtti. Yavaş, “Ne mutlu Türküm diyene” dipnotuyla yaptığı paylaşımda tüm yurttaşları yürüyüşe davet etti. Yavaş’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, genel başkanımız Özgür Özel eşliğinde Birinci Meclis’ten başlayarak Anıtkabir’de son bulan yürüyüşümüz ile ziyaret edeceğiz. Bu özel ve kutlu günde gelin hep beraber coşkumuzu ve umudumuzu paylaşalım. Ne mutlu Türküm diyene.”