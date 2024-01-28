Başkent beyaza büründü

Yayınlanma: 28.01.2024 - 11:52

Güncelleme: 28.01.2024 - 11:52

Ankara'da sabahın erken saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Başkentin simgelerinden Anıtkabir ve Kuğulu Park'ta güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kar yağışını fırsat bilenler, sokağa çıkarak çocuklarıyla kar topu oynadı. Belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Önceden tuzlama çalışması yapılan ana arterler kar tutmazken, şehrin ara sokakları beyaza büründü.



