Başkent Hurdacılar Sitesi’nde yangın
Başkent'teki Hurdacılar Sitesi’nde açık alanda bulunan plastik ve elektronik aletler yandı. Ankara’nın pek çok noktasında görünen yangın, paniğe neden oldu.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Hurdacılar Sitesi’nde bulunan açık alana atılmış plastik ve elektronik artıklar henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.
Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İki saat süren yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma işlemleri ile son buldu. Plastik malzemenin neden olduğu yoğun duman ise Ankara’nın pek çok noktasından görüldü.
“ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOKTUR”
Ankara Valisi Vasip Şahin ise sosyal medya hesabından yangınla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Şahin, yaptığı paylaşımda, “Yenimahalle ilçemizde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde bir iş yerinde yangın meydana gelmiş olup, yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan yoğun duman, yanan maddelerin plastik esaslı olmasından kaynaklanmaktadır. Endişe edilecek bir durum yoktur” ifadelerine yer verdi.
Video Haberler
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var'
- 'Demek ki zam yağmuru kapıda'
- Benzin ve motorine zam geldi!
- Mehmet Ali Erbil hakkında 'zorla getirme' kararı
- 'Adaylığa hazırım' sözlerine 6'lı masadan yanıt
- İngiltere'de yeni başbakan belli oldu
- 'Peker’in söylediklerini sıralayıp ifade alacaklar'
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- Celal Şengör'den 'Nuh Tufanlı' savunma
- İsmail Kahraman için harekete geçildi