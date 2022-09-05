Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın!

İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın teras katında yangın çıktı. Çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

DHA
05 Eylül 2022 Pazartesi, 17:35
Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın!
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Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi Okçu Musa Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Beyoğlu Yangın Bina

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