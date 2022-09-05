Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın!

05 Eylül 2022 Pazartesi, 17:35

Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi Okçu Musa Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.