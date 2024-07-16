Başkent Oto Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Başkent Oto Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 07:33
Başkent Oto Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın
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Alınan bilgiye göre, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Başkent Oto Sanayi Sitesi 1754. Sokak’ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahele etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.


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