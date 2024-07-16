Çeşme’de yangın faciası: Alevlerin arasında kalan üç kişi yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 16.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.07.2024 - 04:00

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter 16 arazöz, 3 su ikmal, 3 dozer, 1 yer ekibi ile İzmir Büyükşehir ve Çeşme Belediyesi ekipleri alevlere müdahale etti.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgârın da etkisiyle hızla yayılan alevlerin yaklaştığı alanda bazı evler önlem amaçlı tahliye edildi. Dünyaca ünlü Kleopatra Koyu ve Deliklikoy da boşaltıldı. Yangında alevlerin arasında kalan üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Elban, şüphelilerin bahçede kaynak ve hızar işleri yaptığını, kıvılcımların makilik alana sıçraması sonucu yangının başladığının belirlendiğini kaydetti. Elban şu bilgileri verdi: “Ekipler geldiğinde dört evde sekiz vatandaşımızın yaşadığı söylendi. Evlerinden çıkmışlardı zaten, beş vatandaşımızı süratle tahliye ettiler. Üç vatandaşımız ise araziye kaçmışlardı. Jandarma, AFAD, belediye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü’ne ait helikopterlerle aramalara rağmen kendilerine ulaşılamadı. Yangın söndürüldükten sonra üç vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini tespit ettik.”

Ölenlerin kimlikleri ise Mesut Coşkun (68), Hilmi Coşkun (38) ile komşuları Mine Elmas (35) olarak açıklandı.

MENDERES’TE YANGIN

Öte yandan Menderes’in Oğlananası Mahallesi’nde de saat 15.57 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

SOMA’DA BİR MAHALLE BOŞALTILDI

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki Kaykılar köyü yakınlarındaki tarım arazisinde yangın çıktı. Yangın, rüzgârın da etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana da sıçradı. Manisa Soma’nın Deniş Mahallesi’ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında alevler yükseldi. Yangının yaklaştığı Tekeli Işıklar Mahallesi önlem amaçlı tahliye edildi. Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, yangının kontrol altına alınmak üzereyken çok şiddetli rüzgâr nedeniyle tekrar yayıldığını söyledi. İstanbul Maltepe’de de Başıbüyük mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

