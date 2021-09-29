Başkent’te 210 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

29 Eylül 2021 Çarşamba, 17:17

Ankara ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince İstanbul, Ankara ve Sakarya’da uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 71 kilo 634 gram kokain, 1 adet balistik yelek, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, tabancaya ait 3 adet şarjör, 1 adet sahte diplomat kimliği, 31 bin 50 dolar, 52 bin 250 lira, 3 milyon 409 bin lira değerinde çek ve senet ele geçirildi. Ele geçirilen kokainin işlenmesi halinde piyasa değerinin 210 milyon lira olduğu öğrenildi.

Düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yakalanan şüpheliler Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.



