Başkentte büyük vurgun! Mesai arkadaşlarını 300 milyon TL dolandırdı: Adli kontrolle serbest kaldı

Ankara’da bir kamu kurumunda çalışan Ramazan M., mesai arkadaşlarını 300 milyon lira dolandırırken iş arkadaşlarının şüphelenmesi ve eski eşinin kayıp ihbarıyla yakalandı.

Başkentte büyük vurgun! Mesai arkadaşlarını 300 milyon TL dolandırdı: Adli kontrolle serbest kaldı
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İHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 15:13

Ankara’da bulunan bir kamu kurumunda çalışan Ramazan M, aralarında personellerin de bulunduğu mesai arkadaşlarından uygun fiyatlı telefon ve beyaz eşya vaadiyle yüklü para topladı.

Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ramazan M.’nin bir kamu kurumu çalışanı çalışanı olan 350 kişiyi yaklaşık olarak 300 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Şüphelinin işe gelmemesinden şüphelenen arkadaşları ailesine ulaşarak durumu anlattı. Eski eşi Ö.Ö. Ramazan M. için müracaatta bulunurken, dolandırıldıklarını fark eden mağdurlar şikayetçi oldu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Ramazan M., yurt dışına kaçmaya çalışırken Bursa’da yakalanıp adli kontrolle serbest bırakıldı.


Etiketler: #adli kontrol #Ankara #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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