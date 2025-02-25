Başkentte dondurucu soğuk... Termometreler eksi 7'yi gördü!

Ankara'da gece boyunca soğuk etkisini gösterirken, şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 7 dereceyi gördü. Soğuk hava nedeniyle şehrin simge yerlerindeki havuzlar dondu.

Başkentte dondurucu soğuk... Termometreler eksi 7'yi gördü!
Abone Ol google-news
AA/İHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 10:27

Ankara'da gece boyunca soğuk hava etkisini gösterirken, şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 7 dereceyi gördü.

Kentin simge yerlerinden Kuğulu Park'ın havuzu dondu. Sıhhiye'de bulunan Abdi İpekçi Parkı'ndaki havuz da donarken, soğuk gece boyunca etkisini sürdürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre; soğuk hava birkaç gün daha başkentte etkisini gösterecek.


Etiketler: #Ankara #meteoroloji #soğuk hava #termometre

İlgili Haberler

Ankara’da hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düştü: Kuğulu Park’ın havuzu dondu

Ankara’da hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düştü: Kuğulu Park’ın havuzu dondu
Ankara Valiliği’nden ‘kar tatili’ açıklaması: ‘Gerek duyulmamıştır’

Ankara Valiliği’nden ‘kar tatili’ açıklaması: ‘Gerek duyulmamıştır’
Meteoroloji açıkladı: 25 Şubat 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 25 Şubat 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler