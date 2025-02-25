Başkentte dondurucu soğuk... Termometreler eksi 7'yi gördü!
Ankara'da gece boyunca soğuk etkisini gösterirken, şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 7 dereceyi gördü. Soğuk hava nedeniyle şehrin simge yerlerindeki havuzlar dondu.
Ankara'da gece boyunca soğuk hava etkisini gösterirken, şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 7 dereceyi gördü.
Kentin simge yerlerinden Kuğulu Park'ın havuzu dondu. Sıhhiye'de bulunan Abdi İpekçi Parkı'ndaki havuz da donarken, soğuk gece boyunca etkisini sürdürdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre; soğuk hava birkaç gün daha başkentte etkisini gösterecek.
Etiketler: #Ankara #meteoroloji #soğuk hava #termometre
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