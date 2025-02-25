Başkentte dondurucu soğuk... Termometreler eksi 7'yi gördü!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 10:27

Güncelleme: 25.02.2025 - 10:27

Ankara'da gece boyunca soğuk hava etkisini gösterirken, şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 7 dereceyi gördü.

Kentin simge yerlerinden Kuğulu Park'ın havuzu dondu. Sıhhiye'de bulunan Abdi İpekçi Parkı'ndaki havuz da donarken, soğuk gece boyunca etkisini sürdürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahminlerine göre; soğuk hava birkaç gün daha başkentte etkisini gösterecek.