Başkentte feci kaza: Makas atan sürücünün çarptığı hafif ticari araç takla attı

01 Temmuz 2022 Cuma, 15:31

Ankara- Ayaş yolunda, 30 Haziran Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Yenikent yönüne giden Yeşim Yılmaz (41) yönetimindeki 35 AT 4471 plakalı hafif ticari araca, sürücüsü makas atarak ilerleyen 06 YCA 88 plakalı otomobil arkadan çarptı.

TAKLA ATTI

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç kaldırıma çıkıp takla attı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kazada, Yeşim Yılmaz ile eşi İlker Yılmaz (41) hafif yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Makas atan otomobil sürücüsü de polis tarafından gözaltına alındı.

"BİZDEN ÖZÜR DİLEDİ"

İlker Yılmaz, eşinin kullandığı araçla evlerine gittikleri sırada kazanın meydana geldiğini belirterek, "Şoför aşırı hızlıydı, çarpma şiddetiyle tekerler kaldırıma çarptı, ardından yan yattı. Arabanın kapıları sıkışmıştı. Tekmeyle kapıyı açtım. Eşimin yanına gittim, onun kapısı açılmadı. Arkadaki sürgülü kapıyı açıp içeri girdim. Eşimin emniyet kemerini çözdüm, sıkışan ayağını kurtardım. Eşimin bilinci yerinde değildi, baygındı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla beraber eşimi çıkardım. Gece karakola ifade vermeye gittiğimizde sürücü alkollü olduğunu belirterek bizden özür diledi. Eşim kazanın şokunu üzerinden atamadı. Sürücüden şikayetçi olduk" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.