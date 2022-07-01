Başkentte feci kaza: Makas atan sürücünün çarptığı hafif ticari araç takla attı
Ankara'da sürücüsü yolda makas atarak ilerleyen otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari araç takla attı. Ticari aracın sürücüsü ile yanındaki eşinin yaralandığı kaza, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara- Ayaş yolunda, 30 Haziran Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Yenikent yönüne giden Yeşim Yılmaz (41) yönetimindeki 35 AT 4471 plakalı hafif ticari araca, sürücüsü makas atarak ilerleyen 06 YCA 88 plakalı otomobil arkadan çarptı.
TAKLA ATTI
Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç kaldırıma çıkıp takla attı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kazada, Yeşim Yılmaz ile eşi İlker Yılmaz (41) hafif yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Makas atan otomobil sürücüsü de polis tarafından gözaltına alındı.
"BİZDEN ÖZÜR DİLEDİ"
İlker Yılmaz, eşinin kullandığı araçla evlerine gittikleri sırada kazanın meydana geldiğini belirterek, "Şoför aşırı hızlıydı, çarpma şiddetiyle tekerler kaldırıma çarptı, ardından yan yattı. Arabanın kapıları sıkışmıştı. Tekmeyle kapıyı açtım. Eşimin yanına gittim, onun kapısı açılmadı. Arkadaki sürgülü kapıyı açıp içeri girdim. Eşimin emniyet kemerini çözdüm, sıkışan ayağını kurtardım. Eşimin bilinci yerinde değildi, baygındı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla beraber eşimi çıkardım. Gece karakola ifade vermeye gittiğimizde sürücü alkollü olduğunu belirterek bizden özür diledi. Eşim kazanın şokunu üzerinden atamadı. Sürücüden şikayetçi olduk" dedi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- 6. kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı
- 'Şimdi yaka silkiyoruz'
- 'Demir Yumruk'ta yeni gelişme
- 'Hekimlik Andı'nı' karanlıkta okudular
- TÜİK önünde polis engeli
- Arkadaşlarına ulaşmak için elleriyle toprak kazdılar
- Polis durdurdu: 23 ton on numara yağ!
- Yer: Kadıköy... Kadını kaçırmaya çalıştı, esnaf durdurdu
- İstanbul Silivri'de otobüs alev alev yandı
- Kabotaj nedir? Kabotaj Bayramı'nın önemi nedir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
- Sedat Peker hareketliliği!
- Asgari ücrete ilişkin yönetmelik yürürlükte
- ‘Bu sadaka bile değil’
- Erdoğan'a kötü haber: 4 isme de kaybediyor
- Sedat Peker'den bir 'Demirören' çıkışı daha
- İşte masada konuşulan rakam
- 'Arınç'ın başına gelenden daha vahim bir olay...'
- Benzin ve otogaza indirim geliyor
- 5 ay boyunca cinsel saldırıda bulunmuş