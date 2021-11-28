Başkentte hekimlerden Beyaz Miting

28 Kasım 2021 Pazar, 02:00

TTB “Emek Bizim, Söz Bizim” başlığıyla 23 Kasım’da tüm illerden tabip odalarının temsilcileriyle İstanbul’dan Ankara’ya “Beyaz Yürüyüş” başlatmıştı. Hekimler bu kapsamda Kocaeli, Bursa, Eskişehir’i ziyaret ettikten sonra Ankara Demirtepe’deki TTB binasının önünde “Beyaz Miting” gerçekleştirdi. Eylemden önce alana gelenlere maske dağıtıldı. Sağlıkçıların “5 dakida sağlık olmaz” sloganı attığı eylemde, “Emek bizim söz bizim” pankartları açıldı. Ayrıca hekimler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya istifa çağrısı yaptı. Mitingde sağlıkçılar adına konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Yıllardır uyarıyoruz. Bu sağlık sistemi çöktü. Sağlık Bakanı’ndan ilk randevuyu talep ettiğimizden bu yana 390 gün geçti. En büyük ekonomi ve siyasal krizi yaşıyoruz. Bunun en görünür alanı ise sağlıktır” dedi. “Bakan sağlıkla ilgili sorunları sağlık temsilcileriyle konuşmaktan kaçıyor” diyen Fincancı, “Sağlıkla ilgili sorunları tweet atarak çözeceğini zannedenler, sağlık emekçilerini dinlemeyenler, bu kötü gidiş nedeniyle kaybettiğimiz her canın sorumlusudur” ifadelerini kullandı.

"BAKAN CİNAYETİ İTİRAF ETTİ"

Bakan Koca’nın fazladan ölümlere ilişkin “TÜİK açıkladığında en az iki hatta üç kat olduğunu göreceğiz. Covid19’un yıkıcı etkisi basit değildi” açıklamasını anımsatan Fincancı, “TÜİK haziranda açıklaması gereken istatistikleri hâlâ açıklamadı. Pandemi boyunca iktidar tercihini toplumdan yana kullanmadı. Temaslı takibi yapılmamaya devam ediyor. Etkisi olmadığı bilinen milyonlarca dolarlık ilaçlar dağıtılıyor. Bakan fazladan ölümlerin üç kat olduğunu söyleyerek sosyal cinayeti itiraf etmiştir” tepkisini gösterdi. Fincancı bu duruma karşı sağlıkçıların taleplerini şöyle sıraladı:

Sağlıkçıların taleplerini şöyle sıraladı: “Tüm toplumsal kesimler gibi biz de geçinemiyoruz. Sadece hekimler için değil, tüm sağlıkçılar için emekliliğe yansıyacak bir ücret istiyoruz. Performans ve döner sermayenin kaldırılmasını, insanca çalışma süresi istiyoruz. 7200 ek gösterge istiyoruz. Şiddete karşı caydırıcı bir yasa istiyoruz. KHK ile atılan sağlıkçıların işine başlatılmasını istiyoruz. Şehir hastanelerinin kamulaştırılmasını, herkese eşit bir sağlık sistemi istiyoruz. Asistan hekimlerin söz sahibi olduğu, nitelikli tıp eğitimi istiyoruz. Aile hekimliği yönetmeliğinin geri çekilmesini istiyoruz. 5 dakika değil en az 20 dakika muayene süreleri olması gerektiğini söylüyoruz. Covid19’un meslek hastalığı savunmasını istiyoruz.”