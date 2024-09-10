Başkentte kaza yapan otomobil alev topuna döndü: 2 yaralı

Yayınlanma: 10.09.2024 - 13:54

Güncelleme: 10.09.2024 - 13:55

Ankara’nın Bala ilçesinde saat 02.30 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı.

Alev topuna dönüşen otomobilden şoför kendi imkanları ile çıkarken, ağır yaralanan yolcu çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere gönderildi.