Başkentte kaza yapan otomobil alev topuna döndü: 2 yaralı
Başkentte direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı. Alev topuna dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.
Ankara’nın Bala ilçesinde saat 02.30 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı.
Alev topuna dönüşen otomobilden şoför kendi imkanları ile çıkarken, ağır yaralanan yolcu çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Siz mi öldürdünüz, babası olma olasılığınız var mı?'
- Narin'in ölümüne dayanamadı: İntihara kalkıştı!
- 'Narin'i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm'
- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan jet yanıt geldi!
- Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı
- Müge Anlı'dan 'Narin' çıkışı
- 'Sessizlik hayra alamet değil'
- 'Bir beş yıl daha hediye ederler'
- Teğmenlerin akıbetine ilişkin çarpıcı iddia
- Narin Güran'ın cenazesinde gazetecilere sözlü saldırı