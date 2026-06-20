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İstanbul'da zincirleme kaza... Saniye saniye kaydedildi

İstanbul'da zincirleme kaza... Saniye saniye kaydedildi

20.06.2026 14:07:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da zincirleme kaza... Saniye saniye kaydedildi

Pendik'te, trafik ışıklarında yavaşlayan hafif ticari araca arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yan yatarak sürüklenen hafif ticari araç, önündeki otomobile çarparak durabildi. Kaza anı, trafikteki bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

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Pendik Sahil Yolu'nda saat 09.30 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sahil yolunda seyir halinde olan hafif ticari araç, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada yavaşladı. Bu sırada aynı istikamette arkasından gelen bir otomobil, duramayarak hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yan yatarak yolda sürüklenmeye başladı.

Metrelerce sürüklenen araç, kırmızı ışıkta bekleyen bir başka otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KASK KAMERASI O ANLARI KAYDETTİ

Polis ekipleri kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemleri alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şans eseri kazada yaralanan olmadığı belirlendi. Kazaya karışan araçlarda ise, büyük çapta hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı arkadan gelen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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