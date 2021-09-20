Başkentte uyuşturucu operasyonu: 290 gözaltı

Ankara genelinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında 290 gözaltının gerçekleştiği ifade edildi.

İHA
20 Eylül 2021 Pazartesi, 11:39
Başkentte uyuşturucu operasyonu: 290 gözaltı
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Ankara genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda haklarında işlem yapılan 290 şahıstan 37’si tutuklanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince Ankara genelinde yapılan operasyonlarda yakalanan 290 kişiden 37’si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, operasyonlarda 5.4 kilogram esrar, 2.4 kilogram eroin, 600 gr metamfetamin, 2 bin 500 adet ekstasy ve bin 800 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği bildirildi.


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