Baskılara tepki gösteren PTT Emekçileri Ankara'ya yürüyor: 'Tayin adı altında sürgün'

08 Eylül 2022 Perşembe, 02:00

Sirkeci ve Kadıköy’de okunan ortak basın açıklamasında PTT’de keyfi uygulamaların arttığı vurgulandı.

Sirkeci PTT Başmüdürlüğü önünde Haber-Sen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu, “Temsilcilerimiz, 7201 sayılı Tebligat Yasası’nın gereklerini yerine getirmeyerek suç işleyen kurumun hukuksuzluğuna hayır dediği için, 2018’den bugüne kadar kuruma personel alımının yapılmamasının doğru olmadığını ifade ettikleri için, 2014’ten beri görevde yükselme sınavı açmayıp kendi yandaşlarına görev vermelerine itiraz ettikleri için sürgün ediliyor” dedi.

Kadıköy PTT şubesinin önünde basın açıklamasını Haber-Sen Genel Mali Sekreteri Sabri Gündüz okudu. Gündüz, “Ben yaparım oldu” anlayışı sonucu pek çok hukuksuzlukla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

‘YÖNETİMLE GÖRÜŞEMİYORUZ’

Cumhuriyet’e konuşan Haber-Sen Genel Basın-Yayın, Eğitim, Sosyal ve Dış İlişkileri Sekreteri Banu Savaş, PTT’de sendikaya karşı ayrımcılık uygulandığını vurguladı.

Savaş, “Tayin adı altında etkin olduğumuz şubelerdeki yöneticilerimiz sürgün ediliyor. Biz buna tayin diyemiyoruz çünkü, yöneticiler yasayla korunmaktadır ve istekleri dışında tayin edilemezler. PTT yönetimiyle görüşmeler yapmaya çalışıyoruz ancak görüşme sağlayamıyoruz. Sürgünleri geri alamadığımız takdirde uluslararası platformlarda da eylemlerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.