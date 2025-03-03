Başörtü sahnesi gündem olmuştu: Yönetmen Meryem Beyza Er’den ‘Piyasa’ya dava

Yönetmen Meryem Beyza Er, Kanal D'de yayınlanan Piyasa dizisinin senaryosunun, kendi projesiyle büyük benzerlikler taşıdığını iddia ederek intihal davası açtığını duyurdu.

Başörtü sahnesi gündem olmuştu: Yönetmen Meryem Beyza Er’den ‘Piyasa’ya dava
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DHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 13:46

‘Rüzgargülü’ ve ‘Zevcat’ filmlerinin yönetmeni Meryem Beyza Er, Kanal D’de ekrana gelen Pastel Film imzalı Piyasa dizisine intihal davası açtığını duyurdu.

Er, dizinin senaryosunun, Emine Şenlikoğlu’nun ‘İmamın Manken Kızı’ adlı romanından uyarladığını ve senarist Mert Selek’e sunduğu projeyle büyük benzerlik taşıdığını iddia etti.

Hazırlık aşamasında olduğu projesiyle Piyasa dizisi arasında çarpıcı benzerlikler fark ettiğini ifade eden Er, konuyu yargıya taşıdığını açıkladı. Er, İmamın Manken Kızı ile Piyasa dizisi arasında 10 temel benzerlik tespit ettiğini söyledi.


Etiketler: #piyasa dizisi #Yönetmen Meryem Beyza Er

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