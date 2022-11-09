Başpehlivanın kullandığı otomobil TIR'a çarptı: 3 yaralı

09 Kasım 2022 Çarşamba, 10:05

Feci kaza, 8 Kasım Salı günü saat 22.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Yedi Eylül Parkı Kavşağında meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan Menderes Saltık (31) yönetimindeki 45 HD 0606 plakalı otomobil, 7 Eylül Parkı Kavşağı’ndan İzmir yönüne dönen Sertan Sevinç (43) yönetimindeki 09 ADV 852 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Menderes Saltık ile otomobilde bulunan Harun Çetin (29) ve Tugay Dinçtürk (30), araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi.

DURUMLARI İYİ

Sağlık ekiplerince Turgutlu’daki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü Sertan Sevinç ise ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.

Öte yandan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Menderes Saltık'ın, 8 Ekim’de memleketi Turgutlu’da düzenlenen Yörük Mehmet Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlığa ulaştığı öğrenildi.