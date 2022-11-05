Güpegündüz otomobil hırsızlığı: Anbean kaydedildi

05 Kasım 2022 Cumartesi, 09:29

İstanbul'da park halindeki bir otomobil ve iki motosikleti çaldığı tespit edilen Furkan D.(21) yakalandı. Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Furkan D.'nin 13 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şüphelinin 28 Cuma günü M.D.'ye ait otomobili çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, güpe gündüz elindeki çantalarla otomobilin yanına yaklaşan şüphelinin bir süre uğraştıktan sonra kapıyı açamayınca çantaları orada bırakarak uzaklaştığı görüldü.

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Ancak kısa süre sonra geri dönen şüphelinin bu kez aracın kapılarını açtığı, çevredeki kalabalığa aldırmadan elindeki çantaları otomobile yükleyip oradan ayrıldığı görülüyor.

Şüphelinin 25 Ekim Salı günü T.A.'ya ait motosiklet ile 20 Ekim Perşembe günü F.D.'ye ait motosikleti çaldığı belirlendi.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.