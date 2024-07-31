Başsavcılığın itirazına üst mahkemeden ret: Santa Maria kilisesi iddianamesi yeniden düzenleniyor

Yayınlanma: 31.07.2024 - 13:32

Güncelleme: 31.07.2024 - 13:32

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak'ta, Pazar ayini sırasında silahlı terör örgütü IŞİD tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş ve Tuncer Cihan isimli yurttaş yaşamını yitirmişti.

"USUL YÖNÜNDEN EKSİKLİK VAR"

Üzeninden 6 ay geçen saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aralarında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Tacikistan uyruklu Amirjon Kholiqov ile Rusya uyruklu David Tanduev'un da bulunduğu 31'i tutuklu 42 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Başsavcılık, iddianameyi İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermiş, mahkeme ise iddianamede usul yönünden eksiklikler olduğunu belirterek iade etmişti.

BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Başsavcılık, iade kararına karşı üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz ederek kararın kaldırılmasını ve iddianamenin kabul edilmesini talep etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, yaptığı inceleme sonucunda İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin iade kararının yerinde olduğuna hükmederek, usuli eksikliklerin giderilerek iddianamenin yeniden düzenlenmesi için soruşturma savcısına gönderilmesine karar verdi.

İADE EDİLEN İDDİAANAMEDE İSTENEN CEZALAR

İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheliler David Tanduev ile Amirjon Kholiqov ve bu şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen Edelkhan Inazhaev ile eşi Zharaidat Esmurzieva hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü IŞİD'e üye olmak", Tuncer Cihan'a yönelik "tasarlayarak kasten öldürme", 11 kişiye yönelik "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ateşli silah ve mermi bulundurmak" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 218 yıl 7'şer aydan 349 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

Savcılık, diğer 20 şüpheli hakkında da benzer suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 217 yıl 1'er aydan 345'er yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Şüpheli Inazhaev'in ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7,6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istiyordu. Şüphelilerden 18 hakkında ise sadece "silahlı terör örgütü IŞİD'e üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.