Son Dakika... Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi verildi!

Yayınlanma: 11.11.2024 - 18:22

Güncelleme: 11.11.2024 - 20:41

Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi hakkında yasadışı bahis soruşturması başlatılmıştı.

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında olduğu 20 şüpheli hakkında yasadışı bahis kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nda savcıya veren şüphelilerden Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Buna göre, Serdar Ortaç'a ev hapsi verildiği açıklandı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Sefa Caner Sarıçam, İbrahim Yılmaz, Esma Sözen ile Muzaffer Zorbey Erkoçkar tutuklandı. Serdar Ortaç ile birlikte yaşı 18'den küçük Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) E.N, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MEHMET ALİ ERBİL'E DE EV HAPSİ VERİLDİ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Mehmet Ali Erbil'e de ev hapsi şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.

ORTAÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Serdar Ortaç, adliye çıkışında basın açıklamasında bulundu.

Ortaç, "Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Çok pişmanım. Topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Bu kumar belası hala başıma işler açıyor. Nasıl bir illetse bu, herkesten özür diliyorum. Eğer millete kötü örnek olduysam Allah kahretsin. Bir şey diyemiyorum. Evimi barkımı, paramı, evliliğimi, sağlığımı aldı bir de adliyeye düşürdü. Bu kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz. Millete nasıl anlatacağız bilmiyorum" dedi.

"KATAKULLİYE GETİRDİLER"

Hakkındaki suçlamaya dair konuşan Serdar Ortaç, "Bilinçsizce oldu. Beni otel açılışına davet ettiler. Malta adasına gittim. Restoran açılıyor diye. Orada katakulliye gelip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik. Bir şey de diyemezsin gurbette. Hatta maç açıktı, 'Serdar bey skor ne olur' diye bana soruyor. Ben üst-alt ne olur onlardan anlamam. Pişmanım, üzgünüm. Herkes kumarbaz olmuş. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız hepinizin başına böyle şeyler gelecek" ifadeleri kullandı.

"İNŞALLAH KONSERLERİ ETKİLEMEZ"

Kendisine hangi adli kontrol hükmünün uygulandığı sorulan Ortaç, "Bilmiyorum. İnşallah konserleri etkilemez" dedi.

Mehmet Ali Erbil ile ilgili kendisine soru sorulan Ortaç, "O da aynı. Benimleydi Malta'da. Onun da bilgisi yokken her şey oldu. Onun suçu yok. Ama hukuk yani, onlar daha iyi bilir" dedi.

"REKLAM İÇİN GİTSEYDİM BÖYLE BİR LAF ETTİĞİM İÇİN BENİ ÖLDÜRÜRLERDİ"

Yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol hükmü uygulanan Mehmet Ali Erbil, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Yasadışı bahisin itibar edilmemesi gerektiğini defalarca söyledim. Gittiğimiz o Malta'da da bizi böyle bir olayın içine itmeye çalıştılar. Ve ben canlı yayında dedim ki, 'ben hayatımda bu sanal kumarı oynamadım ve kimseye tavsiye etmiyorum' dedim. Böyle bir yere reklam için gitseydim beni öldürürlerdi böyle bir laf ettiğim için. Çünkü adamlar ekmeklerini buradan kazanıyorlar. Ama yine de böyle bir olayın içinde olduğum için çok pişmanım. Gerçekten hiç bana yakışmayacak bir şey. Sanal kumarın bir parçası olmadığım halde yine de beni bu platformum içinde gibi göstermeye çalıştılar" dedi.

Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi verildi!



"Böyle bir yere reklam için gitseydim beni öldürürlerdi böyle bir laf ettiğim için. " — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 11, 2024

"BU İŞİN GELECEĞİNİ ÖNCEDEN SEZMİŞTİK"

Erbil, 4 Temmuz'da konuyla ilgili açıklama yaptıklarını ifade ederek, "Bu işin geleceğini önceden sezmiştik. Onun için de bu yasadışı kumarın ne kadar tehlikeli olduğunu kendi ifademizle kamuoyuna duyurmuştuk ve bunun bir parçası olmayacağımızı. Çünkü bir çok sanal kumar sitesinde fotoğrafımı ve sesimi kullanarak habersiz reklam yapmışlardı. Onlar için de kanunu işlem başlattık" diye konuştu.

"TİŞÖRTLERİNİ ZORLA GİYDİRMEYE ÇALIŞTILAR"

Erbil, Serdar Ortaç ile bir açılış için Malta'ya gittiklerini kaydederek, "Bize dediler ki 'hastalara yardım edeceksiniz' ama onlar işi başka taraflara götürdüler. Ben baktım ki bu iş başka tarafa gittiği için kendim söyledim. Sanal kumar çok tehlikelidir. Ben hayatımda oynamadım. Tişörtlerini de zorla giydirmeye çalıştılar reklam olarak. Biz böyle bir şeyi kabul etmedik" dedi.

"HUKUKİ MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Mehmet Ali Erbil'in avukatı Mehmet Gençoğlu, müvekkilinin olayla ilişkisinin olmadığını belirterek, "Biz bu videolar ilk yayınlandığı günden itibaren açıklama yapmıştık. Müvekkilimin hiçbir şekilde yasadışı bahisi teşvik etmediğini hatta bununla ilgili gerekli suç duyuruları ve hukuki işlemler başlatılacağı konusunda kamuoyunu bilgilendirmiştik. Daha önce de müvekkilimin fotoğrafları ve sesi kullanılarak yapılan yasadışı bahis reklamlarına karşı hukuki mücadelemiz devam etmektedir" dedi.