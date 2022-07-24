Başsavcılık MHP İl Başkanı Kayaalp için 49 yıl hapis cezası istedi

24 Temmuz 2022 Pazar, 12:34

Diyarbakır MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, 17 yaşındaki E.A'ya defalarca cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 17 Haziran’da tutuklandı. Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, tamamladığı iddianamede Kayaalp'e, "zincirleme şekilde cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı", "cinsel taciz" suçlarından üst sınırdan 49 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası istedi. İddianame, Diyarbakır 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kayaalp tarafından defalarca cinsel istismara uğrayan E.A.’nın ifadesinin doğruluğuna ilişkin adli görüşmecinin verdiği bilgi iddianamede şöyle yer aldı:

"Mağdurun kendisini yaş gelişimi düzeyinde ifade ettiği, sorulan sorulara net ve anlaşılır cevaplar verdiği, olaylar arası neden sonuç ilişkisi kurma ve soyut düşünme yeteneğinin yeterli düzeyde geliştiği, adli görüşme süresince anlatımlarının belirli bir olay örgüsü ve mantıksal bütünlük dahilinde olduğu, anlatım ile duygulanımının paralellik gösterdiği, olaya yönelik anlatımda betimlemelere ve karşılıklı diyaloglara yer verdiği, tüm değerlendirmeler sonucunda mağdur E.A.'nın söz konusu olaya yönelik adli görüşme odasında vermiş olduğu beyanları güvenilir."

"CİNSEL İKTİDARSIZLIĞIM VAR"

Hakkındaki tüm iddiaları reddeden Kayaalp, geçirdiği ameliyat nedeniyle 'cinsel iktidarsız' olduğunu ancak raporunun bulunmadığını savundu.