Başsavcılık soruşturma başlattı: 'Namazla alay ettiği' iddiasıyla gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayınlanan bir videoda güvenlik görevlisi kıyafetiyle namazla alay ettiği iddia edilen şüpheli hakkında re’sen soruşturma başlatılarak gözaltı talimatı verildi.

İHA
Yayınlanma: 08.07.2023 - 15:29
Başsavcılık soruşturma başlattı: 'Namazla alay ettiği' iddiasıyla gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan bir kişinin "namaz kılma" görüntüsü içerisinde kayda aldığı ve sosyal medya platformunda yayınlanan videoyu inceledi.

Savcılık, sosyal medyada gündem haline gelen video içeriğiyle ilgili "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması yönünde emniyet birimlerine gerekli yazıların yazıldığı öğrenildi.


Güvenlik görevlisi Güvenlik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı namaz

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