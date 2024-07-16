Başvurular başladı: e-Devlet'te yeni hizmet

Yayınlanma: 16.07.2024 - 13:15

Güncelleme: 16.07.2024 - 13:15

Şirketten yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ, e-Devlet Kapısı üzerinden hizmetlerini yurttaşların kullanımına sunmaya devam ediyor.

PTT AŞ'nin e-Devlet Kapısında "PTTBank", "e-Apostil", "Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)", "Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)", "Filateli, Kişisel Pul", "PTT Kargo", "Hızlı Geçiş Sistemi (HGS") ve "Telgraf" gibi birçok hizmet yer alıyor.

PTTBank hizmetiyle ilgili sunulan işlemler arasında "MTV Ödemesi", "Yakıt Gaz Sistemi Sorgulama", "Kullanıcı işlemleri," "Araç Kilometre Sorgulama", "Su-Telefon (GSM)-Doğalgaz-Elektrik Ödemeleri", "HGS ve Havale işlemleri" bulunuyor.

E-Apostil hizmetleri kapsamında "e-Apostil başvuru", "Başvuru Belge Doğrulama" ve "Genel Başvuru" yapılabilirken, HGS alanında "Gerçek veya Tüzel Kişi Bakiye Yükleme", "İptal Başvurusu", "Geçiş Bilgileri Sorgulama", "İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama ve Hesap Bilgileri Sorgulama" gibi birçok hizmet e-Devlet Kapısı'nda yer alıyor.

ARTIK E-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Temmuz itibarıyla HGS kullanıcılarına artık gerçek veya tüzel kişi ile plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurusu yapabilme imkanı sağlandı.

"Kayıtlı Gönderi Takibi", "Posta Kodu Sorgulaması", "Talep Öneri Şikayet Başvurusu ve Takibi", "PTT KEP Hesabı Online Başvuru", "PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama ve Hesaba Aktarma", "En Yakın PTT iş yerini sorgulama", "Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Evrak Doğrulama" ve "Bireysel Ön Kabul Başvurusu" da vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştırmak adına e-Devlet Kapısı üzerinden sunulmaya devam ediyor.

PTT AŞ hizmetlerine, e-Devlet Kapısından on bir haneli T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak ulaşılabiliyor. E-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar PTT iş yerlerinden e-Devlet üzerinden sunulan hizmetleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan şifreyi temin edebiliyor.

PTT AŞ'nin e-Devlet Kapısı üzerinden sağladığı hizmetlere ilişkin detaylı bilgiye resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.