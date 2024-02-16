Batan gemi için denizden ve havadan arama çalışmaları sürüyor

Marmara Deniz’inde batan BATUHAN-A isimli kargo gemisinde bulunan 6 mürettebatın arama kurtarma çalışmaları 456 personelle devam ediyor. Çok sayıda gemi, römorkör, uçak ve helikopterin katıldığı çalışmalar da havadan görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:04
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Balıkesir Marmara Adası Badalan Limanı’ndan Gemlik’e hareket eden mermer tozu yüklü BATUHAN - A isimli kargo gemisi İmralı Adası yakınlarından battı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, kayıp 6 kişilik mürettabatı arama kurtarma çalışmasına 456 personelin katıldığını açıkladı.

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Arama kurtarma çalışmalarına, arama kurtarma gemisi TCG Akın, Araştırma Gemisi TCG Çubuklu, mayın avlama gemisi TCG Ayvalık, su altı ve su üstü arama yeteneklerine sahip iki gemi, Deniz Kuvvetleri’ne ait arama deniz karakol uçağı, 1 sahil güvenlik arama korveti, 3 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik helikopteri, 2 adet kıyı emniyeti botu ve Nene Hatun römorkörü, sualtı robotu cihazı bulunan Deniz Polis ekibi de katılıyor. Ayrıca arama kurtarma ekipleri karadan da tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “15 Şubat Perşembe günü Karacabey kuzeyi 4 mil açığında battığı ihbarı alınan BATUHAN- A isimli ticari gemide bulunan 6 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 2. gününde 456 personelimizle hız kesmeden devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.


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