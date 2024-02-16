Marmara Denizi'nde batan gemiye ilişkin yeni ayrıntılar... Batuhan A gemisi olduğu tespit edildi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi’nde yapılan sonar görüntü sonrası deniz yüzeyinin elli bir metre altında tespit edilen geminin Batuhan A gemisine ait olduğunun kesinleştiğini bildirdi.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 09:45
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Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, gemiye yapılan telsiz çağrılarına cevap alınamaması üzerine, Liman Yönetim Bilgi Sitemi üzerinden, geminin acentesinin yapmış olduğu personel listesi beyanındaki tüm denizcilerle, Gemi İnsanları Bilgi Sitemindeki mobil cep telefonları ile temas kurulmaya çalışıldığını ancak herhangi bir yanıt alınamadığını belirtildi.

Açıklamada, geminin EPİRB cihazından alınan COSPAT-SARSAT acil durum sinyalinin, geminin batmış olması nedeniyle otomatik olarak uydu sinyali göndermiş olabileceğinin kuvvetle muhtemel olduğu bilgisinin verildiği belirtilirken, uydudan alınan gemi pozisyonuna ilaveten Ulusal Otomatik Tanımlama Sisteminden alınan son pozisyonunun da paylaşıldığı ifade edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, sonar görüntüsü ile deniz yüzeyinin elli bir metre altında tespit edilen geminin gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce ROV cihazı ile yapılan sörveyinde Batuhan A gemisi olduğu vurgulanan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren anılan batığa dalış faaliyeti gerçekleştirileceğinin yanı sıra denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği kaydedildi.


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