THY seferlerine tropikal fırtına engeli

Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:19

Güncelleme: 27.02.2025 - 11:19

Türk Hava Yolları (THY), Mauritius’a bugün ve yarın yapmayı planladığı seferleri, bölgede beklenen tropikal fırtına nedeniyle iptal etti. Şirket, yolcuların mağduriyet yaşamaması için alternatif seferler düzenleyeceğini duyurdu.

THY’den yapılan açıklamada, Mauritius’ta etkili olması beklenen tropikal fırtına nedeniyle 27 Şubat tarihli bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, 28 Şubat’ta gece saatlerinde yapılması planlanan TK-176 İstanbul-Mauritius seferinin de aynı sebeple iptal edildiği ifade edildi.

THY, yolcuların mağduriyet yaşamaması için gün içinde ek bir sefer düzenleneceğini duyurdu. Sefer bilgileriyle ilgili detaylar için yolcuların THY’nin resmi kanalları üzerinden iletişime geçmesi gerektiği bildirildi.